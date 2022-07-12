İzmir'de Eski Vali konağından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler

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İzmir'de Eski Vali konağından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de Eski Vali konağından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İzmir'de eski Vali Konağı'nda hırsızlık yapıldığı sosyal medya ve internet haber sitelerinde paylaşılan görüntülerde ortaya çıkması üzerine İzmir Valiliği harekete geçti.

İzmir'de eski Vali Konağı'nda hırsızlık yapıldığı sosyal medya ve internet haber sitelerinde paylaşılan görüntülerde ortaya çıkması üzerine İzmir Valiliği harekete geçti. Görüntülerden tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Temmuz günü Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan eski Vali Konağında meydana geldi. Sosyal medya ve internet haber sitelerinde paylaşılan görüntülerden hırsızlık olayının anlaşılması üzerine Valilikten bir açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerden tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçtiği belirtildi. Görüntülerin incelenmesinden sonra kimliği belirlenen ve hırsızlık kaydı bulunan şüpheli Y.A.'yı Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde yakalanıp adliyeye sevk edildiği kaydedilirken, tespit edilen şüpheli U.H.'nin başka suçtan ceza evinde olduğu, diğer şüpheli K.U.'nun da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, eski Vali Konağı'nın 24 saat korunması amacıyla Konak Kaymakamlığınca görevlendirme yapıldığı bildirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Valiliği İzmir 3. Sayfa Haberler

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