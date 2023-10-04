İzmir'de Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

İZMİR'de eski sevgilisi polis memuru Adnan Erman Özbek (41) tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Elvin Özütaştan (42), Dikili ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) öğretim görevlisi olan Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu (46) ile sokakta karşılaştı. Özbek, iddiaya göre; bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Özbek, beylik tabancasını çıkartıp, peş peşe ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden mermilerle yere yığılırken, Özbek ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Berberoğlu'nu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Özütaştan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında beli, sırtı ve 2'si sağ, 3'ü de sol omzuna olmak üzere toplam 7 kurşunla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Berberoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

Meslektaşları tarafından aranan polis memuru Özbek ise dün Güzelbahçe'deki evinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi. Özbek'in yaşadığı gönül ilişkisini anlattığı bir de intihar mektubu bıraktığı öğrenildi. Polis memuru Adnan Erman Özbek'in Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Elvin Özütaştan için bugün Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Özütaştan'ın oğulları Ömer (11) ile Yağız (10) ve eski eşi Hakan Işık, babası Derviş Özütaştan, annesi Nalan Özütaştan, kızkardeşi Selin Erkaya, yakınları ile Dikili Emek ve Demokrasi Platformu ile Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Özütaştan'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Dikili Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.