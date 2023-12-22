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İzmir'de eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak öldürülen Gözde Karamus'un acılı babası, kızının yıllardır işkence gördüğünü ancak tehditler yüzünden kızının kendisine söylemediğini açıkladı.

- Boşanma aşamasındaki eşini parkta öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, ardından kendini vurdu

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak öldürüldü. Kendisini de vuran şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokakta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus parkta bir araya geldi. Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ayrılma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu, ardından tabancayla kendisini başından vurdu.

Genç kadın hastanede yaşamını yitirdi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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