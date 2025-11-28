Haberler

İzmir'de Eş Zamanlı Şafak Operasyonu: 145 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 145 kişi gözaltına alındı. 200 polis ile düzenlenen baskınlar 24 saat boyunca sürdü.

İzmir'de polis ekipleri tarafından 97 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 145 kişi gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik il genelinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Dün sabah saat 06.30'da başlayan ve merkez ile dış ilçeleri kapsayan şafak operasyonuna 200 polis katıldı. 97 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar 24 saat boyunca aralıksız devam etti.

Operasyonlar sonucunda hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

