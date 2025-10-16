İzmir’de Eş Zamanlı Operasyon: 173 Kişi Yakalandı

İzmir'de kent genelinde polis ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 173 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün saat 06.30'da kent genelinde gerçekleştirilen operasyona merkez ve dış ilçelerde görevli 208 personel katıldı. 100 adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 24 saat süren operasyon kapsamında, hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı.

Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR