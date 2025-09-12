Haberler

İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: 115 Kişi Yakalandı

İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: 115 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen geniş çaplı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 115 kişi yakalandı. Emniyet güçleri, 94 adrese düzenledikleri baskınla hırsızlık, cinayet, uyuşturucu ve daha birçok suçtan aranan şahısları adli mercilere teslim etti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, dün saat 05.30'da merkez ve dış ilçelerde, 190 personelin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

24 saat süren çalışmalarda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu ticareti ve kullanımı', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan aranan toplam 115 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
