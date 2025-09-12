İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: 115 Kişi Yakalandı

İzmir'de 94 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 115 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, dün saat 05.30'da merkez ve dış ilçelerde, 190 personelin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

24 saat süren çalışmalarda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu ticareti ve kullanımı', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan aranan toplam 115 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR