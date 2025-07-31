İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: 114 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Dün sabah saat 05.00'te merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak 96 adrese düzenlenen baskınlarda; hırsızlık, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddet gibi suçlardan aranan 114 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR