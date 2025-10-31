Haberler

İzmir'de Eş Sorunları Nedeniyle Otomobilini Ateşe Veren Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'de Eş Sorunları Nedeniyle Otomobilini Ateşe Veren Kişi Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Bornova'da İlhan Ö. isimli kişi, eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası sinir krizi geçirerek park halindeki otomobilini ateşe verdi. Alevlerin arasında kalması sonucu ağır yaralanan İlhan Ö., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası sinir krizi geçirip otomobilini ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan şahıs ağır yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi. Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.'nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İZMİR

