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İzmir'de Engelli Vatandaşın Akülü Sandalyesi Çalındı, 2 Kişi Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde engelli bir vatandaşın akülü sandalyesini çalan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde engelli bir vatandaşın akülü sandalyesini çalan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos günü Konak ilçesinde engelli bir vatandaşın akülü sandalyesinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu olayı gerçekleştirenlerin Ş.Y. ve C.D. olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucu adresleri belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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