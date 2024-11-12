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İzmir'de Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

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Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 1 ila 5 yaşları arasındaki 5 kardeş hayatını kaybetti. Olay sonrası anneleri gözaltına alındı ve cenazeleri adli tıpta otopsi için bekletiliyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri otopsi işlemleri için adli tıpta bulunuyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi işlemleri için adli tıpta

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğarken, baba Hakan Akcan'ın bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, annenin ise hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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