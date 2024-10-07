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İzmir'de Elektrikli Motosiklet Bataryası Hırsızlığı: 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Elektrikli Motosiklet Bataryası Hırsızlığı: 5 Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka kişilere sattıkları ve kullandıkları belirlenen 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların motosiklet bataryalarını çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleşen, özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarının çalınması olayıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri, olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, M.U., M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. olarak kimlikleri belirlenen şüphelilerin, elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka kişilere sattıkları ve kullandıklarını tespit etti.

Şüpheliler, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan malzemeler de bulunarak firma yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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