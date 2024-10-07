Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Elektrikli Motosiklet Bataryası Hırsızları Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalan 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarında belgelendi.

İzmir'de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı... Hırsızlık anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka kişilere sattıkları ve kullandıkları belirlenen 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların motosiklet bataryalarını çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleşen, özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarının çalınması olayıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri, olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, M.U., M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. olarak kimlikleri belirlenen şüphelilerin, elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka kişilere sattıkları ve kullandıklarını tespit etti.

Şüpheliler, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan malzemeler de bulunarak firma yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'de Elektrikli Motosiklet Bataryası Hırsızları Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa

Motosiklet Hırsızlık Politika Güvenlik Olaylar Bornova 3-sayfa Polis İzmir

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü

 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi
İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

İstanbul'un meşhur börekçisinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne? Discord kapatılacak mı? Discord Türkiye'de yasaklanır mı? Narin ne zaman, nerede öldürüldü? Narin Güran olayı çözüldü mü? Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık kim? Olay ne zaman oldu, kimliği belirlendi mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title