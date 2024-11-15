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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Dava Devam Ediyor

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Dava Devam Ediyor
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İzmir Konak'ta sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki genç için açılan davada, 13 tutuklu sanıktan 2'sinin tahliyesine karar verildi. 42 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutukluluk halinin sürmesine ve keşif yapılmasına karar verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın, 3 gün sürecek karar duruşmasının ara kararı açıklandı. Tutuklu yargılanan 13 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer kişilerin ise tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

Soruşturma tamamlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğuna devamına karar verdi. Bu sırada bir sanığın yakını, "Adalet mülkün temeli" diye bağırarak karara tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tarafları salondan çıkardı.

Öte yandan 6 Ocak tarihinde bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına karar verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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