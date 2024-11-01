İzmir'de Eğlence Mekanlarına Sahte Alkol Operasyonu
İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 3 ilçede 43 eğlence mekanında sahte alkol tespiti yapıldı. Ele geçirilenlerde 46 şişe sahte içki, 15 litre açık sahte içki ve bir ruhsatsız tüfek bulundu. Üç iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'de 3 ilçede eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 işyeri hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ticaretine yönelik; Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, 43 alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kartuş ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 iş yeri hakkında adli işlemin yapıldığı belirtildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR