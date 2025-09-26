Haberler

İzmir'de Eğlence Mekanındaki Dini Değerlere Hakaret Suçlamasıyla Tutuklama

İzmir'de bir eğlence mekanında sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle 'dini değerlere alenen hakaret' ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla bir kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'de, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi "dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir eğlence mekanında çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler H.K. ve A.S. hakkında gözaltı kararı verildiği, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından tutuklandığı, A.S.'nin ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
