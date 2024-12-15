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İzmir'de Eğlence Mekanında Darp ve Gasp Olayı: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Eğlence Mekanında Darp ve Gasp Olayı: Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Gültepe Mahallesi'nde bir eğlence mekanında tanıştığı kişiyle dışarıda alkol alan şüpheli, mağdurunu darp ettikten sonra 5 bin Euro'sunu gasp etti. Olayla ilgili olarak şüpheli tutuklandı.

İzmir'de eğlence mekanında tanıştığı kişiyle sonrasında dışarıda alkol alan şüpheli, önce mağduru darp etti sonra 5 bin Euro parasını aldı. Olayın ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz gün Konak ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli M.K. (27), eğlence mekanında tanıştığı mağdur C.A. (45) ile birlikte mekanda eğlendikten sonra dışarıda alkol almaya başladı. Daha sonra şüpheli M.K., mağduru önce darp etti. Ardından mağdurun cüzdanında bulunan 5 bin Euro parayı zorla aldı.

Tutuklandı

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K., Suç Önleme ve Araştırma ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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