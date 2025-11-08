İzmir'de Düzensiz Göçmenler Motor Arızasını Atlatıp Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ölümden döndü. Olayda, aralarında 40 çocuğun da bulunduğu toplam 64 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım günü saat 11.30 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri yönünde ihbar aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), kısa sürede olay mahalline ulaştı. Denizin ortasında çaresizce sürüklenen göçmenler arasında çok sayıda çocuk bulunduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve dikkatli çalışması sonucu 40'ı çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR