İzmir'de Düzensiz Göçmenler Motor Arızasını Atlatıp Kurtarıldı

Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 64 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Aralarında 40 çocuk bulunan grubun sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ölümden döndü. Olayda, aralarında 40 çocuğun da bulunduğu toplam 64 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım günü saat 11.30 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri yönünde ihbar aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), kısa sürede olay mahalline ulaştı. Denizin ortasında çaresizce sürüklenen göçmenler arasında çok sayıda çocuk bulunduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve dikkatli çalışması sonucu 40'ı çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

