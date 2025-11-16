İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

14 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi sevk edildi. Ekipler, kara üzerinde tespit ettikleri 2'si çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün yine saat 06.00'da Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-109, lastik botta bulunan 14'ü çocuk toplam 34 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR