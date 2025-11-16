Haberler

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

14 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi sevk edildi. Ekipler, kara üzerinde tespit ettikleri 2'si çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün yine saat 06.00'da Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-109, lastik botta bulunan 14'ü çocuk toplam 34 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.