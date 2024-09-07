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İzmir'de düzensiz göçmen kaçakçılarına operasyon: 14 şüpheli tutuklandı

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İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya kaçıran 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla deniz yoluyla Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçıran organizatörlere yönelik, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler tutuklandı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri para karşılığında yasa dışı yollarla, deniz üzerinden Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçırdığı tespit edilen organizatörleri belirledi. 3 Eylül günü savcılık talimatıyla ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, suçtan elde edilen 19 bin 575 ABD Doları, 9 bin 590 Euro ve 31 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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