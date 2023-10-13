İzmir'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 1215 lira ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Birçok suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.