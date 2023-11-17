İzmir'de düğünde pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen bir düğünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) ve Lütfi H. (26), düğün sahipleriyle tartıştı.

Olay yerinden ayrılan ikili, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden gelerek çevreye rastgele ateş etti ve kaçtı.

Pompalı tüfek saçmalarının isabet ettiği 8 kişi, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerden Metin S'yi kısa sürede, hakkında 13 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Lütfi H'yi de daha sonra yakaladı.

Hastanede tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin kullandıkları uyuşturucu etkisinde düğüne geldikleri, kendilerini uzaklaştırmak isteyen düğün sahipleriyle tartıştıkları ve daha sonra olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin S. tutuklanırken, Lütfü H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.