İzmir'de Dublörle Arsa Satışı Yapmaya Çalışan Şebekeye Operasyon

İzmir'de Dublörle Arsa Satışı Yapmaya Çalışan Şebekeye Operasyon
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İzmir'de dublör kullanarak arsa satışı yapmaya çalışan 6 kişilik şebekeye düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı. Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından suçüstü yakalandı.

İzmir'de dublör kullanarak arsa satışı gerçekleştirmeye çalışan şebekeye düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arsa satış esnasında vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 6 şüphelinin İzmir'deki Çiğli Tapu Müdürlüğünde dublör kullanarak arsa satışı gerçekleştirmeye çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüpheli serbest bırakılırken 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.K hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verilirken H.A., A.B., A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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