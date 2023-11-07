İzmir'de dolandırıcılıktan hükümlü yakalandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada kaçan şüpheli yakalandı ve hapis cezası olduğu tespit edildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaptığı uygulamada şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.
Ekiplerin ihtarına uymayıp kaçan N.K. (25), kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorgulamada N.K'nin 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa