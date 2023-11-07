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İzmir'de dolandırıcılıktan hükümlü yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada kaçan şüpheli yakalandı ve hapis cezası olduğu tespit edildi.