İzmir'de siber operasyonu: 4 firari dolandırıcı yakalandı

İzmir'de siber ve istihbarat polisinin koordineli çalışmasıyla, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. Şahısların toplamda 43 yıl hapis cezası bulunuyordu.

İzmir'de siber ve istihbarat polisinin koordineli çalışmasıyla, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 23 ayrı dosyadan 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.D. ve 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. isimli 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezasıyla aranan firari şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

