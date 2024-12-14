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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerini çalarak 2 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda tutuklama kararı verildi.

İzmir'de vatandaşları telefonla arayıp kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kimlik bilgilerini elde edip kendilerine kargo ile elektronik eşyalar sipariş eden dolandırıcılara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları banka görevlisi olarak tanıtıp, kredi kartı aidatlarını iade etme yalanıyla kimlik bilgilerini elde eden, daha sonra da bilgilerini aldıkları vatandaşların adına sahte kimlik oluşturan ve kendilerine elektronik eşyalar sipariş ederek, 9 vatandaşı 2 milyon liraya yakın dolandıran şüphelileri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından savcılık talimatıyla adreslere operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik eşyalar ile sim kartlar ele geçirildi.

3'ü de tutuklandı

Operasyon kapsamında belirlenen 3 hedef şüpheli M.A. (41), M.İ. (31) ve O.K. (36), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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