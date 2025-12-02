Haberler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, dolandırıcılık olayına ilişkin açıklama

İzmir'de bir akaryakıt istasyonundan 'vergi denetimi' bahanesiyle para talep eden F.A., müştekiden para alırken suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından bazı basın-yayın organlarında yer alan dolandırıcılık olayıyla ilgili yapılan açıklamada, zanlının 13 Ekim'de gözaltına alındığı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın-yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Menderes ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, müşteki R.E.'ye ait akaryakıt istasyonunun 'vergi denetimine alınacağı' iddiasını kullanarak para talep eden ve bu amaçla sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderen F.A.'nın, yürütülen teknik takip sonucu müştekiden para aldığı sırada suçüstü yakalandığı belirtildi. Şüphelinin 13 Ekim 2025'te gözaltına alındığı, 14 Ekim 2025'te sevk edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı ifade edildi. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşi Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütüldüğü ve F.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.

Olay kapsamında adı geçen kamu görevlileri hakkında ise "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İzmir Valiliği'nden soruşturma izni talep edildiği bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
