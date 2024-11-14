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İzmir'de Dolandırıcı Yakalandı: 2 Milyon Lira Ziynet Eşyası Çaldı

İzmir'de Dolandırıcı Yakalandı: 2 Milyon Lira Ziynet Eşyası Çaldı
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İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı K.A., 4 kişiyi kandırarak 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para aldı. İzmir polisi, dolandırıcının izini sürerek Muğla'da yakaladı.

İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 4 kişiyi telefonla arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak kandıran şüpheli, mağdurlardan 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve paraları alarak kayıplara karıştı. Olay üzerine dolandırıcının izini süren İzmir polisi, şüpheliyi Muğla'da yakaladı.

Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 8 Kasım, 9 Kasım ve 11 Kasım günü 4 ayrı kişiyi arayan K.A., kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Mağdurları telefonla arayıp kandırdıktan sonra adreslerinden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para alan K.A. daha sonra kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışma başlatıldı.

Muğla'da olduğu belirlendi

Polis ekiplerince izi sürülen dolandırıcı K.A.'nın İzmir'den Muğla'ya kaçtığı belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yeri belirlenen K.A., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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