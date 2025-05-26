İzmir'de Doktorun Trajik Ölümü ve Son Anları

İzmir'de Doktorun Trajik Ölümü ve Son Anları
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İzmir'de Doktorun Trajik Ölümü ve Son Anları
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İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda, doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı beton kemerin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Mehmet Fatih Baltacı hastanede hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı'nın durumu kritik. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de hayatını kaybeden doktorun son anları ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte düğün salonunda yıkılan beton kemerin altında kalarak hayatının kaybeden doktorun son anları ortaya çıktı.

Olay dün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Verdant Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Doktorun son anları ortaya çıktı

Öte yandan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için gittikleri düğün salonunda son onları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN EDEROĞLU - 3.Sayfa
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