İzmir'de doğal gaz patlaması: 2 ölü, 16 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Patlama Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. - İZMİR