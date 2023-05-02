İzmir'de dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartışma sonrası dini nikahlı eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 1 Mayıs saat 02.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi 7522 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan Kaya (27) ile dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Y.Z. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Z., evde bulunan pompalı tüfekle eşi Sultan Kaya'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, Y.Z. kayıplara karıştı. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Firari koca yakalandı

Olayın ardından kayıplara karışan Y.Z., polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası Karşıyaka'da yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR