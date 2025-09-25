İzmir'de Dini Değerlere Hakaret Suçlamasıyla İki Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, "dini değerlere hakaret" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yapılan operasyonla şüpheliler H.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR