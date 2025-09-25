Haberler

İzmir'de Dini Değerlere Hakaret Suçlamasıyla İki Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, İzmir'de bir eğlence mekanında çekilen görüntülerde 'dini değerlere hakaret' ve 'müstehcenlik' iddialarıyla iki kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yapılan operasyonla şüpheliler H.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
