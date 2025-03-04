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İzmir'de DHKP-C Operasyonu: 30 Gözaltı

İzmir'de DHKP-C Operasyonu: 30 Gözaltı
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İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen DHKP-C’ye yönelik operasyonda, aralarında aktif öğretmenlerin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, terör örgütünün finansmanının önlenmesi amacıyla yapıldı.

İzmir merkezli 11 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda, aralarında aktif görev yapan öğretmenlerin de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle DHKP-C terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saat 06.40 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. İzmir merkezli 11 ilde gerçekleşen operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında kamuda aktif olarak çalışan 12 öğretmen ile 1 kamu görevlisinin olduğu da öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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