İzmir'de Dev Ruhsatsız Silah Operasyonu: 271 Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan ev ve iş yerlerindeki gizli bölmelerden 271 ruhsatsız tabanca ve silah imalatında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, operasyonun kent genelinde bir defada en çok ruhsatsız silah ve imalatında kullanılan malzeme yakalaması olarak kayda geçtiği bildirildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde belirlenen bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu, silah imalat ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere 5 Aralık günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, gizli bölmelerde saklanan 271 adet ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, tabanca imalatında kullanılan 33 bin 15 malzeme ve 11 adet kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Rekor operasyon

Öte yandan, operasyonun kent genelinde bir defada en çok ruhsatsız silah ve imalatında kullanılan malzeme yakalaması olarak kayda geçtiği bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 5'i adli kontrolle serbest kaldı. - İZMİR