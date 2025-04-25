İzmir'de Dev Operasyon: 437 Tabanca ve 1.2 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleşen ve 4 gün süren dev operasyonda, tek seferde yapılan en yüksek silah yakalaması olan 437 tabanca ve 1 milyon 189 bin 653 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. 4 gün süren operasyonda, 293 adrese baskın yapılırken 245 şüpheli gözaltına alındı; 137 şahıs tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin katılımıyla il genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Toplam 2 bin 838 personelin görev aldığı ve 4 gün süren operasyonda, 293 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 245 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 137 şüpheli tutuklandı.

En yüksek silah yakalaması

Operasyonlarda ele geçirilen silah miktarı dikkat çekerken, İzmir'de tek seferde yakalanan en yüksek tabanca sayısı olan 378 adet tabancaya ek olarak 59 tabanca daha ele geçirildi. Böylece toplamda 437 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 26 tüfek ve 47 bıçak kolluk kuvvetlerinin eline geçti. Ayrıca çok sayıda fişek de operasyon kapsamında bulundu.

1 milyonu aşkın uyuşturucu nitelikli hap

2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise, şimdiye dek 267 kilo 850 gram uyuşturucu madde ile birlikte 1 milyon 189 bin 653 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan silahlar ile uyuşturucu maddelerin aynı adreste ele geçirildiği bildirildi.

Suç örgütlerine geçit yok

İzmir polisi tarafından suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalarda ise iki farklı örgüt çökertildi ve örgüt üyelerinden 10 kişi tutuklandı. Öte yandan operasyonlar kapsamında, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da yer aldığı 473 aranan kişi yakalanarak adli birimlere teslim edildi. - İZMİR