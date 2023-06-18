Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetleri dondurucuda bulundu

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Bayraklı ilçesinde cesetleri dondurucuda bulunan Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.