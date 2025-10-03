İzmir'de Depo Yangını, İtfaiye 3 Saatte Kontrol Altına Aldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 07.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Refik Tulga Caddesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangından dolayı çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yanan malzemelerden dolayı zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangından çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Alevlerin deponun yakınında bulunan matbaaya sıçramaması için önlemler alındı.

Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Yangının çıktığı bölgede oturan vatandaşlardan Ahmet Türkoğlu, "Yangın sabahın erken saatlerinde çıktı, içerideki hidrofor kazanlarının patlamasıyla da büyüdü. Neyse ki evlere sıçramadan söndürüldü yangın. Burada akrabalarımız ve yakınlarımız vardı çok korktuk" dedi. Barbaros Mahallesi Muhtarı Bülent Can ise, "Dumanları gören vatandaşların telefonuyla sabah hemen buraya geldim. Neyse ki akşamdan boşaltıldığı için depoda kimse yokmuş yangın esnasında. Gece çatıda yangın başlamış sanırım. İtfaiye çatıya müdahale ettiği esnada içerideki hidroforlar bomba gibi patlamaya başladı. Bu deponun hemen yanında plastik boru deposu var. Onun da yanında matbaa var. Yangının buralara sıçramaması için dua ettik. Neyse ki itfaiye o bölgeden su tutarak ilerleyince önüne geçildi ve şu anda da kontrol altında" açıklamasında bulundu.

Kontrol altında

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda tamamen yanan depo kullanılamaz hale geldi. - İZMİR