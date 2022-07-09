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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen deniz polisi tarafından şahıs kıyaya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından yapılan incelemede cesedin Serkan Metin Kılıkçı'ya (21) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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