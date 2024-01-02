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İzmir'de Denizde Dev Hortum Oluştu

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İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar İzmir Ege İzmir Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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