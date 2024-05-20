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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'in Menemen ilçesinde DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah ve örgütsel kitap ile dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ yanlısı olarak Menemen ilçesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Menemen İzmir Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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