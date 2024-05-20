İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ yanlısı olarak Menemen ilçesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR