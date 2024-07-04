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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 18 Tutuklama

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İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 29 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonlarda yasak yayınlar ve silahlar ele geçirildi.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İzmir ili Torbalı ilçesi yapılanması ve Rize, Tokat illeri gençlik yapılanması tespit edildi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Nisan - 1 Temmuz tarihlerinde 3 aşamalı olarak İzmir, Rize, İstanbul, Tokat ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, yasak yayın kapsamında bulunan 36 kitap, 3 not defteri, 1 tabanca, 9 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

18 tutuklama

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli de mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bir kitapevi de idari faaliyet kapsamında mühürlenerek ticari ve sınai faaliyetlerden men edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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