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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir merkezli gerçekleştirilen şafak operasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak, terörizmin finansmanını önlemeye dair kanuna muhalefet ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamalarıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet ve terör örgütünün propagandasını yapmak olaylarına yönelik çalışma yürütüldü. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından sabah 05.00 itibarıyla 12 ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalar sürerken, firari durumda olduğu belirlenen 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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