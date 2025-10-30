Haberler

İzmir'de DEAŞ'a Finans Sağlayan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlama suçlamasıyla gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlama suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Sabah saat 08.00'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
