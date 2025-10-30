İzmir'de DEAŞ'a Finans Sağlayan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlama suçlamasıyla gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Sabah saat 08.00'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa