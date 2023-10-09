İzmir'de darp ve silah zoruyla senet imzalattıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

İzmir'de bir kişiye darp ve silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.

İzmir'de bir kişiye darp ve silah zoruyla senet imzalattıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamera görüntüsü, görgü tanıkları ve mağdurun ifadeleri doğrultusunda darp ve silahla tehdit ederek bir kişiye senet imzalatan şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda K.Ç, A.O, F. A. ve O.Ü. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 52 boş senet, pompalı tüfek ile 35 fişek, 65 tabanca fişeği ile çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.