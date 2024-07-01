İzmir'de DAEŞ Terör Örgütüne Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de jandarmanın DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise cep telefonları, bilgisayarlar ve yasak yayın kapsamında olan kitaplar ele geçirildi.
İzmir'de jandarmanın DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ile 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitaba el konuldu. - İZMİR