İzmir'de Çöp Yangını Paniğe Yol Açtı

İzmir'de Çöp Yangını Paniğe Yol Açtı
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İzmir'in Bornova ilçesinde günlerdir toplanmayan çöplerin alev almasıyla mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ve maddi hasar yaşanmadı.

İzmir'de günlerdir toplanmayan çöplerin alev almasıyla mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, günlerdir çöp konteynerlerinin yanında bulunan mobilya atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, park halindeki araçlarını bölgeden uzaklaştırarak muhtemel bir zararın önüne geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olamadığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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