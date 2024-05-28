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İzmir'de cip şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip şarampole devrildi. 63 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği cip şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 63 yaşındaki sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.45 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 KHF 35 plakalı cip sürücüsü Y.A. (63), seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrilirken araç hurdaya döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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