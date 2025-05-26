İzmir'de Cinayetten Aranan Katil Zanlısı Yakalandı

İzmir'de Cinayetten Aranan Katil Zanlısı Yakalandı
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Ödemiş ilçesinde, 124 yıl hapis cezası bulunan ve toplam 10 suçtan aranma kaydı bulunan F.K., jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cinayetten 124 yıl hapis ve toplam 10 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan F.K. isimli katil zanlısı, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten adam öldürme, tasarlayarak öldürme suçlarından toplam 124 yıl hapis cezası olmak üzere bir çok suçtan aranması bulunan F.K.'nin Ödemiş ilçesinde gizlendiğini belirledi. Toplam 10 ayrı dosyada aranan zanlının ayrıca Ödemiş ilçesinde işlenen bir kasten öldürmeye teşebbüs olayı ile de bağlantısı olduğu bildirildi. Gizlendiği evde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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