İzmir'de çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bayındır ilçesi Hisarlık Mahallesinde S.A.'ya ait olduğu öğrenilen müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, itfaiye ekipleri tüm evi saran alevlere müdahale etti. Yangın uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İZMİR