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İzmir'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi İzmir'in Karıyaka ilçesinde bulunan bulunan apartmanın 2. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İZMİR - İzmir'in Karıyaka ilçesinde bulunan bulunan apartmanın 2. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, bu gün saat 15.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Şehit İsmail Er Sokak'taki 5 katlı Gökçe Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik sobasının kablosunun kısa devre yapması sonucu dairede yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenleri İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, 5. katta mahsur kalan kız kardeşler Beste ve Buse ile babaları Ferhat'ı, merdiven yardımıyla 5. kata ulaşarak kurtardı. Dumandan etkilenen aile ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, daire kullanılamaz hala geldi. Diğer dailerede ise maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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