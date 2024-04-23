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İzmir'de cezaevi tahliyeli bir kişi evine girerken silahlı saldırıya uğradı

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İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Ömer Gülen, evine girerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurulan pusuda tabancayla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülen, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Ömer Gülen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurulan pusuda, evine girerken tabancayla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün 03.30 sıralarında Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Ömer Gülen (34), evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurulan pusuda tabancayla vurulan Ömer Gülen, kanlar içerisinde yere düşerken olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Gülen, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Gülen'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geniş çaplı çalışma başlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kurulan pusuyu gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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